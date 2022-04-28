Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО

Мужчина со своей небольшой собакой за 5 дней пешком добрался из Мариуполя до Запорожья.

Историю собачки и ее владельца рассказала волонтер Людмила Швайка.

"На свой страх и риск, потому что, отправляясь в путь, не знали вообще, какая ситуация в области и смогут ли такое расстояние преодолеть ногами и лапками", - рассказывает женщина.

Она добавляет, что путь этой пары пролегал через обстрелы, непогоду, жару, поэтому они несколько раз прощались с жизнью.

Другая волонтерша, Галина Однорог, обращает внимание на руки мужчины, преодолевшего этот долгий путь. Они черны от грязи, холода и маленьких ожогов.

Состояние собачки сейчас стабильное – ее накормили, обработали от паразитов и полечили лапки.

"У нее стерты подушечки лапок, на которые больно смотреть, а ее хозяин не верит, что пришел. Что смог. Что доверился интуиции. Что выжили. Что в безопасности. Что здесь люди, которые их приняли, как родных", – делится Людмила .

Жужу отнесли в вагон поезда на руках, потому что в Запорожье, в безопасности она не смогла сделать ни одного шага от усталости.

Мужчина и его верный друг уже поехали к родственникам, которые их очень ждут.