Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
Такая ужасная, но, в то же время, позитивная история
фото - Людмила Швайка
Мужчина со своей небольшой собакой за 5 дней пешком добрался из Мариуполя до Запорожья.
Историю собачки и ее владельца рассказала волонтер Людмила Швайка.
"На свой страх и риск, потому что, отправляясь в путь, не знали вообще, какая ситуация в области и смогут ли такое расстояние преодолеть ногами и лапками", - рассказывает женщина.
Она добавляет, что путь этой пары пролегал через обстрелы, непогоду, жару, поэтому они несколько раз прощались с жизнью.
Другая волонтерша, Галина Однорог, обращает внимание на руки мужчины, преодолевшего этот долгий путь. Они черны от грязи, холода и маленьких ожогов.
Состояние собачки сейчас стабильное – ее накормили, обработали от паразитов и полечили лапки.
"У нее стерты подушечки лапок, на которые больно смотреть, а ее хозяин не верит, что пришел. Что смог. Что доверился интуиции. Что выжили. Что в безопасности. Что здесь люди, которые их приняли, как родных", – делится Людмила .
Жужу отнесли в вагон поезда на руках, потому что в Запорожье, в безопасности она не смогла сделать ни одного шага от усталости.
Мужчина и его верный друг уже поехали к родственникам, которые их очень ждут.
Популярное сейчас
- В центре Киева прозвучало два сильных взрыва
- Всю ночь оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на полевой госпиталь на Азовстали, есть погибшие
- Два матча позора, или Как сборная Англии Гитлера умиротворяла
- В Полтаве звучат взрывы
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ