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Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО

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Весь мир ждет.

Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

История циклична и мы сами уже не раз это ощущали на себе.

В этом можно искать как негатив, так и позитив.

Киевский ресторан Under Wonder начал подготовку к большому мероприятию - к смерти путина.

По случаю избавления всего мира от жестокого диктатора, в заведении обещают угощать шампанским.

Оформление также является отсылкой к вашингтонскому ресторану 1203, который в день смерти сталина угощал всех борщом.

Осталось дело за малым - дождаться этого светлого дня.

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В статье: война с Россией
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