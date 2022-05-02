Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО

История циклична и мы сами уже не раз это ощущали на себе.

В этом можно искать как негатив, так и позитив.

Киевский ресторан Under Wonder начал подготовку к большому мероприятию - к смерти путина.

По случаю избавления всего мира от жестокого диктатора, в заведении обещают угощать шампанским.

Оформление также является отсылкой к вашингтонскому ресторану 1203, который в день смерти сталина угощал всех борщом.

Осталось дело за малым - дождаться этого светлого дня.