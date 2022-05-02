Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
Весь мир ждет.
Фото: NU.nl
История циклична и мы сами уже не раз это ощущали на себе.
В этом можно искать как негатив, так и позитив.
Киевский ресторан Under Wonder начал подготовку к большому мероприятию - к смерти путина.
По случаю избавления всего мира от жестокого диктатора, в заведении обещают угощать шампанским.
Оформление также является отсылкой к вашингтонскому ресторану 1203, который в день смерти сталина угощал всех борщом.
Осталось дело за малым - дождаться этого светлого дня.
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