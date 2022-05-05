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Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО

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Да, даже такой день есть.

Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО

скріншот - 1+1

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 4 мая, весь мир отмечает День Звездных войн.

Не прошел мимо праздника даже президент Украины.

Владимир Зеленский отдал дань уважения легендарной кинофраншизе.

Верхованя Рада опубликовала ряд фото президента в футболке, где в герб Украины вписан истребитель Х-wing.

Просто и стильно.

Осталось разобраться с местным Императором Палпатином.

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В статье: война с Россией
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