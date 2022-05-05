Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Да, даже такой день есть.
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Вчера, 4 мая, весь мир отмечает День Звездных войн.
Не прошел мимо праздника даже президент Украины.
Владимир Зеленский отдал дань уважения легендарной кинофраншизе.
Верхованя Рада опубликовала ряд фото президента в футболке, где в герб Украины вписан истребитель Х-wing.
Просто и стильно.
Осталось разобраться с местным Императором Палпатином.
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