Дэниел Рэдклифф продает мантии волшебников Хогвартса для помощи Украине. ФОТО
Каждый может стать немного волшебником.
instagram.com/daniel9340
Мировые знаменитости продолжают находить новые и новые пути помощи Украине и украинцам.
Дэниел Рэдклифф с первых дней войны выразил свою поддержку народу Украины.
Сейчас актер, известный по роли Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, запустил распродажу мантий учеников Хогвартса.
Средства с покупки каждой мантии отправятся на помощь украинским семьям.
Гарри Поттер снова выпступил против мирового зла, ничего нового.
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