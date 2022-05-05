  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Дэниел Рэдклифф продает мантии волшебников Хогвартса для помощи Украине. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Каждый может стать немного волшебником.

Дэниел Рэдклифф продает мантии волшебников Хогвартса для помощи Украине. ФОТО

instagram.com/daniel9340

UA-Футбол
Новина українською

Мировые знаменитости продолжают находить новые и новые пути помощи Украине и украинцам.

Дэниел Рэдклифф с первых дней войны выразил свою поддержку народу Украины.

Сейчас актер, известный по роли Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, запустил распродажу мантий учеников Хогвартса.

Средства с покупки каждой мантии отправятся на помощь украинским семьям.

Гарри Поттер снова выпступил против мирового зла, ничего нового.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде