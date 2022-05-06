Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО

Все помнят легендарный мем с "чотким пацой", который произносит культовую фразу "це мэрзость".

Это видео было снято в 2014 году и сразу стало суперпопулярным.

Как оказалось, все эти годы Иван Мартынов (а именно так зовут нашего героя) не сидел без дела.

За его плечами 5-летний контракт с ВСУ и сейчас он также с оружием в руках охраняет нашу страну.

"Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел - приехала машина, и вот я уже в военкомате", - рассказывает сам Иван про первый день полномасштабного вторжения.

И вот сейчас он воюет в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении.

А после победы планирует жениться и отправиться путешествовать.