На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
Повел себя некрасиво.
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Даша Астафьева не покинула страну после начала войны.
Украинская модель и певица осталась в Киеве и работает волонтером.
За время работы Даша встречала многих людей - в числе которых был и Артем Милевский.
"Бл*, п***ц. Он остался в Киеве, но с ним произошла стычка, когда он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал: "Знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить? Эти деньги мы тратим на закупку продуктов".
То есть он забрал у детей из "Охматдета" или у военных этих шесть порций и требует: "Выдайте мне суп!". Я уже не сдержалась, вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить себе и своим друзьям суп, с которыми ты отдыхал ночью". И он перестал ходить (в ресторан - прим.).
Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут помочь себе и своим друзьям. При том, что многие люди, которые не могут воевать, идут и защищают нас... Они, понимаешь... Там по перегару слышно, насколько человеку не до войны", - рассказала Астафьева.
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