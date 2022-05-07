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На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп

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Повел себя некрасиво.

На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп

instagram.com/timi1010

UA-Футбол
Новина українською

Даша Астафьева не покинула страну после начала войны.

Украинская модель и певица осталась в Киеве и работает волонтером.

За время работы Даша встречала многих людей - в числе которых был и Артем Милевский.

"Бл*, п***ц. Он остался в Киеве, но с ним произошла стычка, когда он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал: "Знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить? Эти деньги мы тратим на закупку продуктов".

То есть он забрал у детей из "Охматдета" или у военных этих шесть порций и требует: "Выдайте мне суп!". Я уже не сдержалась, вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить себе и своим друзьям суп, с которыми ты отдыхал ночью". И он перестал ходить (в ресторан - прим.).

Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут помочь себе и своим друзьям. При том, что многие люди, которые не могут воевать, идут и защищают нас... Они, понимаешь... Там по перегару слышно, насколько человеку не до войны", - рассказала Астафьева.

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В статье: Артем Милевский война с Россией
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