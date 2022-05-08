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U2 дали концерт в киевском метро

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Приятный сюрприз для киевлян

U2 дали концерт в киевском метро

Фото: facebook.com/u2 / Автор невідомий

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Легендарный музыкант Пол Дєвид Хьюсон (Боно) вместе со своей группой U2 приехал в Киев и дал импровизированный концерт на станции метро "Крещатик" в столице Украины. Очевидцы сообщают, что музыканты исполнили свои легендарные хиты "With Or Without You", "Angel Of Harlem" и другие.

Также к ним присоединилась группа "Антитела". Вместе с Тарасом Тополем Хьюсон исполнил песню "Stand by Ukraine".

Добавим, что это не первая знаковая фигура, посетившая Украину уже во время войны. Недавно звездная актриса Анджелина Джоли приехала во Львов, где пообщалась с беженцами.

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В статье: Пол Дэвид Хьюсон
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