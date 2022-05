U2 дали концерт в киевском метро

Легендарный музыкант Пол Дєвид Хьюсон (Боно) вместе со своей группой U2 приехал в Киев и дал импровизированный концерт на станции метро "Крещатик" в столице Украины. Очевидцы сообщают, что музыканты исполнили свои легендарные хиты "With Or Without You", "Angel Of Harlem" и другие.

Также к ним присоединилась группа "Антитела". Вместе с Тарасом Тополем Хьюсон исполнил песню "Stand by Ukraine".