U2 дали концерт в киевском метро
Приятный сюрприз для киевлян
Фото: facebook.com/u2 / Автор невідомий
Легендарный музыкант Пол Дєвид Хьюсон (Боно) вместе со своей группой U2 приехал в Киев и дал импровизированный концерт на станции метро "Крещатик" в столице Украины. Очевидцы сообщают, что музыканты исполнили свои легендарные хиты "With Or Without You", "Angel Of Harlem" и другие.
Также к ним присоединилась группа "Антитела". Вместе с Тарасом Тополем Хьюсон исполнил песню "Stand by Ukraine".
Добавим, что это не первая знаковая фигура, посетившая Украину уже во время войны. Недавно звездная актриса Анджелина Джоли
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