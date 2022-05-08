Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО

Пес Патрон стал одним из супергероев украинского интернет-пространства, наряду с Байрактаром, Кимом и Арестовичем.

С первых дней войны он неустанно трудится вместе с черниговскими саперами, помогая им в нахождении мин и других опасных объектов.

Все это происходит параллельно с тем, как растет его популярность в народе.

На персональную страницу пса в инстаграме подписано уже больше 200 тысяч человек, его изображением украшают футболки, чашки, сумки и многое другое.

Также стало известно, что Укрпочта, следом за маркой с тонущим кораблем, планирует посвятить марку Патрону.

Однако, хозяин суперзвезды не без скепсиса относится к внезапной славе.