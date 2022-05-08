Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
Культурный феномен.
instagram.com/patron_dsns
Пес Патрон стал одним из супергероев украинского интернет-пространства, наряду с Байрактаром, Кимом и Арестовичем.
С первых дней войны он неустанно трудится вместе с черниговскими саперами, помогая им в нахождении мин и других опасных объектов.
Все это происходит параллельно с тем, как растет его популярность в народе.
На персональную страницу пса в инстаграме подписано уже больше 200 тысяч человек, его изображением украшают футболки, чашки, сумки и многое другое.
Также стало известно, что Укрпочта, следом за маркой с тонущим кораблем, планирует посвятить марку Патрону.
Однако, хозяин суперзвезды не без скепсиса относится к внезапной славе.
"Я не хотел и не хочу никакой славы. Во-первых, я человек "при погонах" - исполняю свою работу и задания, нам даже нельзя открывать свой бизнес. Во-вторых, я не хочу делать бизнес на собаке – он, в первую очередь, любимец и член семьи. Хотя телефон разрывается от звонков – все хотят делать с ним футболки, статуэтки. Я не очень корректно к этому отношусь, так как сейчас его слава только начинается и может развиться в бОльших масштабах. В итоге у нас остается мало времени на работу - все хотят встретиться, увидеть его, сфотографироваться. Я всем объясняю, что нас ждут люди, поэтому сначала мы должны заниматься разминированием.
У нас спрашивали, почему мы не создаем отдельную страницу в соцсетях для Патрона, ведь люди смотрят на этот позитив и, несмотря на сложную ситуацию, мы поддерживаем их моральный дух. В результате мы начали публиковать будни пса Патрона, который вместе с саперами Черниговской области выезжает на разминирования", - объясняет ситуацию начальник группы пиротехнических работ и подводного разминированная ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил в интервью Страна.ua.
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