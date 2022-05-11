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Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам

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Не сидят без дела.

Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский стал основателем благотворительного фонда для помощи украинцам Malinovskyi Charity.

Об этом сообщила жена футболиста Роксана, которая также является сооснователем.

"Сегодня мы зарегистрировали нашу благотворительную организацию, которую решили создать для того, чтобы официально получать помощь от спонсоров и организовывать мероприятия для помощи народу Украины. Поскольку я получала много запросов на сотрудничество, материальную, нематериальную помощь от многих людей и предприятий, в этом возникла резкая необходимость. Я очень рада, что эту инициативу предложили именно наши итальянские друзья, что говорит о колоссальной поддержке нас и всех украинцев в целом", - написала Роксана в своем инстаграме.

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В статье: Руслан Малиновский война с Россией
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