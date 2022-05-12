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The Hardkiss и другие украинские исполнители анонсировали благотворительный тур по США

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Каждый борется как может.

The Hardkiss и другие украинские исполнители анонсировали благотворительный тур по США

Alexandr Gusev/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Пока украинские военные борются за независимость Украины с оружием в руках, музыканты продолжают войну на своем фронте.

Ряд популярных украинских исполнителей выступят в США с благотворительными концертами.

The HARDKISS вместе с ONUKA, Artem Pivovarov и Ivan Dorn посетят Майами, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Сиэтл.

Также The HARDKISS объявили о нескольких выступлениях в Польще.

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В статье: война с Россией
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