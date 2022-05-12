The Hardkiss и другие украинские исполнители анонсировали благотворительный тур по США
Каждый борется как может.
Alexandr Gusev/Pacific Press/LightRocket via Getty Images
Пока украинские военные борются за независимость Украины с оружием в руках, музыканты продолжают войну на своем фронте.
Ряд популярных украинских исполнителей выступят в США с благотворительными концертами.
The HARDKISS вместе с ONUKA, Artem Pivovarov и Ivan Dorn посетят Майами, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Сиэтл.
Также The HARDKISS объявили о нескольких выступлениях в Польще.
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