Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО

Легенда Голливуда Ричард Гир присоединился к множеству знаменитостей, которые поддерживают Украину и украинцев.

Актер принял решение продать свой роскошный Jaguar XK8 1999 года (люксовая отделка, двигатель в 4 литра, 30 тисяч миль пробега) на автоаукционе Bring a Trailer.

Абсолютно вся сумма, которую удасться получить, пойдет на помощь пострадавшим от войны в Украине.

"Вся сумма продаж будет распределена поровну между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые являются некоммерческими организациями, помогающими пострадавшим от войны в Украине", - гласит описание к лоту.