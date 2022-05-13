Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Мировая общественность продолжает помогать.
Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA via Getty Images
Легенда Голливуда Ричард Гир присоединился к множеству знаменитостей, которые поддерживают Украину и украинцев.
Актер принял решение продать свой роскошный Jaguar XK8 1999 года (люксовая отделка, двигатель в 4 литра, 30 тисяч миль пробега) на автоаукционе Bring a Trailer.
Абсолютно вся сумма, которую удасться получить, пойдет на помощь пострадавшим от войны в Украине.
"Вся сумма продаж будет распределена поровну между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые являются некоммерческими организациями, помогающими пострадавшим от войны в Украине", - гласит описание к лоту.
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