Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
Сильный ход.
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв по пенальти "Челси".
Однако, украинскому болельщику этот матч мог запомниться и другим нюансом.
Во время игры на стадионе активно рекламировалось пиво "Черниновское".
Более того - пиво этой марки продавалось на стадионе по 6,85 фунтов за банку.
В этом более нет ничего удивительного.
Бельгийская пивоваренная компания AB InBev переместила производство пива "Черниговское" в город Лювен у себя на родине.
Уже в этом месяце пиво в банках с изображением сине-желтого сердца появится на полках магазинов Бальгии.
Выручка с продажи (прогнозированно, около 5 миллионов евро) пойдет на благотворительносить и помощь пострадавшим от войны.
А вот в Англии, как видим, пиво с новым дизайном уже можно приобрести абсолютно свободно.
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