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Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО

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Сильный ход.

Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв по пенальти "Челси".

Однако, украинскому болельщику этот матч мог запомниться и другим нюансом.

Во время игры на стадионе активно рекламировалось пиво "Черниновское".

Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО - изображение 1

Более того - пиво этой марки продавалось на стадионе по 6,85 фунтов за банку.

В этом более нет ничего удивительного.

Бельгийская пивоваренная компания AB InBev переместила производство пива "Черниговское" в город Лювен у себя на родине.

Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО - изображение 2

Уже в этом месяце пиво в банках с изображением сине-желтого сердца появится на полках магазинов Бальгии.

Выручка с продажи (прогнозированно, около 5 миллионов евро) пойдет на благотворительносить и помощь пострадавшим от войны.

А вот в Англии, как видим, пиво с новым дизайном уже можно приобрести абсолютно свободно.

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В статье: Английская Премьер-лига война с Россией
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Комментарии (4)
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vismut (Запорожье)
14.05.2022 в 23:11
И даже не Мiцне
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LEVgcUqs (Чернігів)
14.05.2022 в 22:07
Зато в Чернігові придумали якийсь сухий закон і пиво "Чернігівське" можна купити з пів поли в три дорога.
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
14.05.2022 в 22:21
Були чутки, що завод Чернігівського розбомблений рашистами. Це так?
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KondratCheUa (Чернигов)
14.05.2022 в 22:40
Завод постраждав але не критично, пивоварню перемістили у зв'язку з проблемою експорту ,а також не впевнені що рашисти не повернуться..
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