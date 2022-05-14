Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО

"Ливерпуль" стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв по пенальти "Челси".

Однако, украинскому болельщику этот матч мог запомниться и другим нюансом.

Во время игры на стадионе активно рекламировалось пиво "Черниновское".

Более того - пиво этой марки продавалось на стадионе по 6,85 фунтов за банку.

В этом более нет ничего удивительного.

Бельгийская пивоваренная компания AB InBev переместила производство пива "Черниговское" в город Лювен у себя на родине.

Уже в этом месяце пиво в банках с изображением сине-желтого сердца появится на полках магазинов Бальгии.

Выручка с продажи (прогнозированно, около 5 миллионов евро) пойдет на благотворительносить и помощь пострадавшим от войны.

А вот в Англии, как видим, пиво с новым дизайном уже можно приобрести абсолютно свободно.