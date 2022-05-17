  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО

Новости
Обновлено
(1 голосов)

Оригинально!

В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО

nasha-germania

UA-Футбол
Новина українською

15 мая президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер Санна Марин объявили о решении страны вступить в НАТО.

Решение подать заявку было единогласным и стало результатом опасений руководства страны за безопасность региона, ввиду соседства с рф и ее кровожадным режимом.

Оригинально отреагировали на этот шаг финские пивовары.

На прилавках магазинов появилось пиво Otan olutta, что переводится как "Возьму пива".

Украшает банку рыцарь с логотипом НАТО на груди.

В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде