В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
Оригинально!
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15 мая президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер Санна Марин объявили о решении страны вступить в НАТО.
Решение подать заявку было единогласным и стало результатом опасений руководства страны за безопасность региона, ввиду соседства с рф и ее кровожадным режимом.
Оригинально отреагировали на этот шаг финские пивовары.
На прилавках магазинов появилось пиво Otan olutta, что переводится как "Возьму пива".
Украшает банку рыцарь с логотипом НАТО на груди.
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