В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО

15 мая президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер Санна Марин объявили о решении страны вступить в НАТО.

Решение подать заявку было единогласным и стало результатом опасений руководства страны за безопасность региона, ввиду соседства с рф и ее кровожадным режимом.

Оригинально отреагировали на этот шаг финские пивовары.

На прилавках магазинов появилось пиво Otan olutta, что переводится как "Возьму пива".

Украшает банку рыцарь с логотипом НАТО на груди.