Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Реально красотка.
KRISTIN FORLAND / NRK
Сандра Андерсен Айра - норвежский саамский политический деятель и бизнесмен.
В 2017-2021 была членом саамского парламента Норвегии.
После завершения своей каденции год путешествовала между Норвегией и США, расширяя свой рыболовный бизнес.
Спустя неделю после полномасштабного вторжения рф в Украину, Сандра присоединилась добровольцем к британско-американскому отряду рейнджеров, прибывших в нашу страну.
С тех пор женщина трудится медиком в Международном легионе, который помогает защищать Украину от рашистов.
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