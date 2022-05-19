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Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО

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Реально красотка.

Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО

KRISTIN FORLAND / NRK

UA-Футбол
Новина українською

Сандра Андерсен Айра - норвежский саамский политический деятель и бизнесмен.

В 2017-2021 была членом саамского парламента Норвегии.

После завершения своей каденции год путешествовала между Норвегией и США, расширяя свой рыболовный бизнес.

Спустя неделю после полномасштабного вторжения рф в Украину, Сандра присоединилась добровольцем к британско-американскому отряду рейнджеров, прибывших в нашу страну.

С тех пор женщина трудится медиком в Международном легионе, который помогает защищать Украину от рашистов.

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