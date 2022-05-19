В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Настоящий супергерой.
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Супермен, Спайдермен, Бэтмен, Мстители, Владимир Зеленский - теперь это абсолютно нормальный логический ряд.
Президент Украины официально вошел в американскую индустрию комиксов, встав в один ряд с другими супергероями.
Комикс получил название Political Power: Volodymyr Zelenskyy и рассказывает про путь Зеленского от комика, который сыграл президента - к президенту.
Автор Даррей Джей Девис подчеркивает, что для него это очень важная работа, ведь у него есть украинские корни.
Конечно же, часть доходов от продажи комиксов пойдет в благотворительные фонды, которые помогают украинцам.
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