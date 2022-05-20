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Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО

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Действительно ценный подарок!

Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО

Ian Vogler - Pool/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Принц Чарльз и его супруга Камилла сейчас пребывают с дипломатическим визитом в Канаде.

Помимо встречи с премьер-министром Трюдо, королевское семейство повстречалось еще и с украинскими беженцами.

На память об этой встрече принц получил в подарок марку с русским военным кораблем, которая уже успела стать легендарной.

Действительно ценный подарок, учитывая ограниченный выпуск подобных марок.

Таким место только в коллекциях Букингемского дворца.

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В статье: война с Россией
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