Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
Действительно ценный подарок!
Ian Vogler - Pool/Getty Images
Принц Чарльз и его супруга Камилла сейчас пребывают с дипломатическим визитом в Канаде.
Помимо встречи с премьер-министром Трюдо, королевское семейство повстречалось еще и с украинскими беженцами.
На память об этой встрече принц получил в подарок марку с русским военным кораблем, которая уже успела стать легендарной.
Действительно ценный подарок, учитывая ограниченный выпуск подобных марок.
Таким место только в коллекциях Букингемского дворца.
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