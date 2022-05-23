Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость

Украина посрамила не только кремлевских клоунов, но и некоторых западных скептиков, уверенно дав отпор натиску рашистов.

Секрет в ментальности украинского народа, который в темные времена не сдался и не впал в апатию, а продолжает стойко держаться.

Как результат - именно на период полномасштабного вторжения внезапно пришелся расцвет украинской музыки.

Сегодня попробуем вспомнить все песни (и их авторов), которые помогают поддерживать моральный дух украинцев.

PROBASS ∆ HARDI - ДОБРОГО ВЕЧОРА

Молодой электронный коллектив уже начинал набирать обороты. Их треки даже использовали в популярном молодежном сериале "Первые ласточки". Однако, именно начало полномасштабной войны (и Виталий Ким) организовали резкий толчок в творчестве ребят. После уже культовых "Доброго вечора" (почти 10 миллионов просмотров на YouTube), группа выпустила треки "Козаки йдуть" (5 миллионов) и буквально на днях - "До бою" (400 тисяч).

Pink Floyd та Андрей Хлывнюк - Ой у лузі червона калина

Вернее, первым все-таки было великолепное исполнение Андрея Хлывнюка культовой украинской песни.

А уже позже, когда буквально каждый украинец мог посреди ночи спеть "Ой у лузі червона калина" от начала и до конца (причем не обязательно даже просыпаться) - подключились рок-легенды, выведя популярность композиции на международный уровень.

Христина Соловій - Українська лють

Роскошный кавер на легендарную боевую итальянскую песню "Bella Ciao" от украинской "Беллы" ("красавица" - в переводе с итальянского) Христини Соловий. Существует версия, что эта песня была популярна у итальянского движения сопротивления нацизму во времена Второй мировой. Максимально символично, что сейчас, спустя восемь десятилетий, эта композиция вновь призвана сплотить людей в борьбе против новых нацистов.

Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)

Королева вирусных треков украинского медиа-пространства Jerry Heil - отличилась и сейчас. Долгие годы монолог балерины Беллы Куценко в исполнении Верки Сердючки (Андрея Данилко) ждал своего звездного часа. И вот он наступил.

МЮСЛІ UA ft MC PAPA | VOVA їBash їх Blyad'

Куда же мы без маленькой щепотки украинского футбола в этом музыкальном великолепии. Александр Поворознюк всегда был мастером мощно высказаться, не выбирая слова. Однако, именно в самом начале вторжения, его известность резко вышла за пределы футбольного комьюнити. Скорее всего, президент "Ингульца" просто открыто высказал все то, что скопилось в душе многих украинцев. А МЮСЛИ UA создали из этого качающий трек.

Пирятин - Арта

Еще одна композиция, которая была написана и вышла в свет задолго до 24 февраля 2022 года, но особую популярность обрела благодаря соцсетям уже сейчас. Прекрасный трек от Ивана Семесюка и группы "Пирятин" поднимал настроение и внушал веру в нашу победу тысячам украинцев, которые укрывались от бомбардировок в своих убежищах - продолжяет и сейчас.

ТАРАС - БАЙРАКТАР

Уже культовая песня про культовый беспилотник, который и сам по себе уже стал символом успехов Украины в войне с рашистами. Как и "Арта", "Байрактар" дает сумасшедшую дозу позитива и напоминает о том, что у врагов нет шансов против защитников нашей страны.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila

Британская суперзвезда Эд Ширан еще осенью прошлого года приехал в Киев для съемок нового клипа. Однако, увидел работа свет только сейчас, когда Украина находится в состоянии войны.

А позже англичанин провернул тот же трюк, что и Pink Floyd, предложив создать еще одну версию песни Тарасу Тополи. Несмотря на то, что вокалист "Антител" сейчас в ВСУ, он смог записать свой отрывок - и сейчас новое видео уже не так сильно отстает от "оригинала" (7 миллионов просмотров).

Океан Ельзи - Місто Марії

Подвиг защитников Азовстали, героически державших оборону Мариуполя, выигрывая время для нашей армии - точно не забудет ни один украинец. Продолжаем верить и надеяться, что все воины "Азова" благополучно вернутся на подконтрольную Украине территорию и обнимут своих близких. А хит от Святослава Вакарчука будет гимном этого подвига.

Kozak System - Подай Зброю

В этой подборке много песен, которые ждали своего часа. "Подай зброю" - одна из таких. Композиции от Kozak System уже больше четырех лет, но особой популярностью она стала пользоваться сейчас. Кажется, нет смысла объяснять, почему - достаточно просто послушать.

Батько наш - Бандера - ROMAX & Макс Міщенко

А вот тут все упирается не в конкретное исполнение, а в саму песню. Еще до полномасштабного вторжения "Батько наш Бандера" ворвался в Тик Ток и другие соцстети, от чего взрывались головы (и другие части тела) у росийских пропагандистов и диванных "патреотов". Стоит ли говорить, что с началом прямого столкновения эта песня стала абсолютно культовой. Здесь приведен самый популярный вариант (почти 3 миллиона просмотров).

Kalush Orchestra - Stefania

Вы знали, что здесь будет мама Стефания. Композиция, которая сейчас на устах абсолютно у всех вокруг, и далеко не только в Украине. Потому нет смысла долго объяснять, что это и откуда. Это Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє...