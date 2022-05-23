Андрей Лунин впервые стал отцом

Украинский вратарь Андрей Лунин сообщил, что его жена Анастасия родила сына в одной из клиник Мадрида.

23-летний голкипер женился в марте прошлого года, и для молодой семьи это первый ребенок. Его имя пока не раскрывают.

Текущий сезон выдался для Лунина ожидаемо сложным - он отыграл всего лишь 390 минут во всех турнирах, преимущественно наблюдая со скамейки за надежными действиями Тибо Куртуа.

Ходят слухи, что Андрей попросил боссов "Реала" отпустить его ради игровой практики - это может быть как аренда, так и полноценный трансфер. Transfermarkt оценивает украинца недорого - всего лишь в 2 млн евро.