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Андрей Лунин впервые стал отцом

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Поздравляем голкипера "Реала"!

Андрей Лунин впервые стал отцом

Фото: instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Украинский вратарь Андрей Лунин сообщил, что его жена Анастасия родила сына в одной из клиник Мадрида.

23-летний голкипер женился в марте прошлого года, и для молодой семьи это первый ребенок. Его имя пока не раскрывают.

Текущий сезон выдался для Лунина ожидаемо сложным - он отыграл всего лишь 390 минут во всех турнирах, преимущественно наблюдая со скамейки за надежными действиями Тибо Куртуа.

Андрей Лунин впервые стал отцом - изображение 1

Ходят слухи, что Андрей попросил боссов "Реала" отпустить его ради игровой практики - это может быть как аренда, так и полноценный трансфер. Transfermarkt оценивает украинца недорого - всего лишь в 2 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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