Андрей Лунин впервые стал отцом
Поздравляем голкипера "Реала"!
Фото: instagram.com/lunin_andrey
Украинский вратарь Андрей Лунин сообщил, что его жена Анастасия родила сына в одной из клиник Мадрида.
23-летний голкипер женился в марте прошлого года, и для молодой семьи это первый ребенок. Его имя пока не раскрывают.
Текущий сезон выдался для Лунина ожидаемо сложным - он отыграл всего лишь 390 минут во всех турнирах, преимущественно наблюдая со скамейки за надежными действиями Тибо Куртуа.
Ходят слухи, что Андрей попросил боссов "Реала" отпустить его ради игровой практики - это может быть как аренда, так и полноценный трансфер. Transfermarkt оценивает украинца недорого - всего лишь в 2 млн евро.
Популярное сейчас
- Евросолидарность: "Сенсационные" показания против Порошенко давали и другие российские агенты
- Второе пришествие. Боруссия Д объявила о назначении главного тренера
- Страшные цифры. Зеленский – о реальном количестве жертв, найденных под обломками в Десне
- Известный украинский разработчик игр анонсировал игру Project Palianytsia. ФОТО
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО