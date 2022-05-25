Роулинг выложила свои книги о Гарри Поттере на украинском в открытый доступ
Писательница продолжает нас поддерживать.
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Джоан Роулинг продолжает поддерживать Украину и украинцев.
Ранее британская писательница
Теперь же Роулинг делает еще один шаг настречу нашим соотечественникам и их детям.
На сайте Pottermore Publishing доступны книги о Гарри Поттере на украинском языке в легендарном переводе от "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
Об этом сообщили в своем твиттере "Телебачення Торонто".
E-books about Harry Potter in Ukrainian, free for reading, have appeared on Pottermore Publishing.— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) May 24, 2022
Thank you, @jk_rowling pic.twitter.com/WwcP1euhUY
Сама же Джоан репостнула их твит с подписью "Слава Украине".
Heroyam slava! pic.twitter.com/bGlx29yI6e— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) May 24, 2022
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