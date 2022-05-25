  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Роулинг выложила свои книги о Гарри Поттере на украинском в открытый доступ

Новости
(2 голосов)

Писательница продолжает нас поддерживать.

Роулинг выложила свои книги о Гарри Поттере на украинском в открытый доступ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Джоан Роулинг продолжает поддерживать Украину и украинцев.

Ранее британская писательница пожертвовала более миллиона долларов украинским детям.

Теперь же Роулинг делает еще один шаг настречу нашим соотечественникам и их детям.

На сайте Pottermore Publishing доступны книги о Гарри Поттере на украинском языке в легендарном переводе от "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Об этом сообщили в своем твиттере "Телебачення Торонто".

Сама же Джоан репостнула их твит с подписью "Слава Украине".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
beatles (Крижопіль)
25.05.2022 в 14:02
переклади поттеріани Віктора Мороза!!Дякуємо що перекладала не тупа вівція Спивак!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде