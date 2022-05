Роулинг выложила свои книги о Гарри Поттере на украинском в открытый доступ

Джоан Роулинг продолжает поддерживать Украину и украинцев.

Ранее британская писательница пожертвовала более миллиона долларов украинским детям .

Теперь же Роулинг делает еще один шаг настречу нашим соотечественникам и их детям.

На сайте Pottermore Publishing доступны книги о Гарри Поттере на украинском языке в легендарном переводе от "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Об этом сообщили в своем твиттере "Телебачення Торонто".

E-books about Harry Potter in Ukrainian, free for reading, have appeared on Pottermore Publishing.

Thank you, @jk_rowling pic.twitter.com/WwcP1euhUY