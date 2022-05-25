Kalush Orchestra передали приз за победу на Евровидении и розовую панаму на благотворительность

Коллектив Kalush Orchestra совершил большое дело, победив на Евровидении и призвав помочь защитникам Мариуполя на многомиллионную аудиторию.

Однако, на этом добрые дела группы не заканчиваются.

Главный приз за победу - хрустальный микрофон - не останется в коллекции ребят, а продолжит помогать Украине и украинцам.

Как и уже легендарная розовая панамка Олега Псюка.

Оба "артефакта" отправляются в Фонд Сергея Притулы, где выступят в роли лотов на благотворительном аукционе.

Сам шоумен и активист сообщил условия аукциона:

Итак, панамка с потом и слезами солиста группы Олега Псюка может стать вашей всего за 200 гривен. Чтобы принять участие в розыгрыше, переводите взносы на "банку" нашего Фонда в Монобанке.

В розыгрыше участвуют взносы обычными деньгами. За каждые 200 гривен вы получаете одну запись в таблице, из которой случайно определим победителя. Больше донатов делаете – больше шансов на победу. Просим вас позаботиться, чтобы взносы были кратны 200.

После завершения розыгрыша наши партнеры из Монобанка рандомно выберут победителя. Он и получит розовую панаму.

Если вы не клиент Монобанка, пожалуйста, в комментарии к платежу добавьте номер телефона, чтобы мы могли связаться с вами в случае победы.

А вот чтобы посоревноваться за хрустальный микрофон, можно донатить и на криптокошелек, и в банке Монобанка Фонда Притулы.

Кто сделает самый большой донат среди всех вкладов криптой или обычной валютой, получит этот приз победителей Евровидения 2022 года.

Каждая гривна вашего вклада помогает защищать наших военных на передовой.