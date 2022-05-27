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Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО

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Источник мотивации футболистов.

Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО

UA-Футбол
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Уже завтра состоится долгожданный финал Лиги чемпионов 2022 года.

На "Стад де Франс" в решающей битве за трофей сойдутся "Ливерпуль" и "Реал".

В такие моменты очень часто многое решает мотивация и особенный настрой игроков.

А за такие вещи отвечают вторые половинки футболистов.

Сегодня познакомимся с теми, кто ведет на подвиги игроков "Реала".

Мишель Герцег (Тибо Куртуа)

Каролин Лима (Эдер Милитао)

Дафна Каньисарес (Дани Карвахаль)

Мина Бонино (Феде Вальверде)

Сара Саламо (Иско)

Сандра Гараль (Марко Асенсио)

София Милошевич (Лука Йович)

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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