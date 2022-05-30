Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
Завидуем вместе.
instagram.com/iamliza9999
Назар Волошин - юная звезда "Динамо" и сборной Украины U-19.
18-летний вингер успел хорошо себя проявить в юношеской Лиге чемпионов, где киевский клуб дошел до 1/8 финала (где Назар отметился голевой передачей в игре против "Спортинга", пускай "Динамо" и уступило 1:2).
Может похвастаться успехами спортсмен не только на профессиональном уровне, но и в личной жизни.
Футболист встречается с эффектной 24-летней красоткой Елизаветой.
После игры со "Спортингом" пара попала и в объективы к фотографам во время крайне емоционального момента.
Яркая блондинка привлекает к себе много внимания.
И, похоже, девушке такое внимание очень даже нравится.
Назара можно понять и позавидовать.
Главное, чтобы и про футбол не забывал.
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