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Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО

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(1 голосов)

Завидуем вместе.

Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО

instagram.com/iamliza9999

UA-Футбол
Новина українською

Назар Волошин - юная звезда "Динамо" и сборной Украины U-19.

18-летний вингер успел хорошо себя проявить в юношеской Лиге чемпионов, где киевский клуб дошел до 1/8 финала (где Назар отметился голевой передачей в игре против "Спортинга", пускай "Динамо" и уступило 1:2).

Может похвастаться успехами спортсмен не только на профессиональном уровне, но и в личной жизни.

Футболист встречается с эффектной 24-летней красоткой Елизаветой.

После игры со "Спортингом" пара попала и в объективы к фотографам во время крайне емоционального момента.

Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО - изображение 1

Яркая блондинка привлекает к себе много внимания.

И, похоже, девушке такое внимание очень даже нравится.

Назара можно понять и позавидовать.

Главное, чтобы и про футбол не забывал.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде Назар Волошин
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Комментарии (3)
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magnum power (БОМЖ)
30.05.2022 в 21:14
красотка? спорный вопрос. скорее засидевшаяся в девках выпускница конвейера жён футболистов.
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+1
0
efim423 (odessa)
30.05.2022 в 20:52
повестку в студию , медкомиссию пройдёт на отлично
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+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.05.2022 в 20:29
Старушенція губата молодого пацана підцепила... Губа не дура...
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+3
0

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