Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО

Назар Волошин - юная звезда "Динамо" и сборной Украины U-19.

18-летний вингер успел хорошо себя проявить в юношеской Лиге чемпионов, где киевский клуб дошел до 1/8 финала (где Назар отметился голевой передачей в игре против "Спортинга", пускай "Динамо" и уступило 1:2).

Может похвастаться успехами спортсмен не только на профессиональном уровне, но и в личной жизни.

Футболист встречается с эффектной 24-летней красоткой Елизаветой.

После игры со "Спортингом" пара попала и в объективы к фотографам во время крайне емоционального момента.

Яркая блондинка привлекает к себе много внимания.

И, похоже, девушке такое внимание очень даже нравится.

Назара можно понять и позавидовать.

Главное, чтобы и про футбол не забывал.