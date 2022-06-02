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Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру

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(2 голосов)

Это конец?

Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру

Фото: instagram.com/3gerardpique

Новина українською

Звездная пара Жерара Пике и Шакиры максимально близка к разводу после того, как певица застукала футболиста с другой женщиной, сообщает El Periodico.

Любовнице Жерара около 20 лет, она блондинка и работает ведущей мероприятий.

Для встреч с ней футболист якобы «расконсервировал» свою холостяцкую квартиру, где и живет последний месяц. С Шакирой он почти не разговаривает.

Издание пишет, что последнее время Пике также неоднократно видели в компании Рики Пуча и двух девушек в ночных клубах Барселоны; они задерживались там до 2-3 ночи.

В настоящее время футболист и поп-звезда готовят заявление - скорее всего, они расстанутся после 11 лет совместной жизни. Впрочем, по мнению источников, сохраняется и небольшая вероятность примирения.

Напомним, у Пике и Шакиры завязались отношения после ЧМ-2010. Пара воспитывает двух сыновей - 9-летнего Милана и 7-летнего Сашу.

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В статье: Барселона Шакира Жерар Пике
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Источник:
El Periodico

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Комментарии (17)
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hrdhrd (Украина)
02.06.2022 в 14:12
А барсучки сразу сбежались, как мухи на г*вно, и начали почему-то приплетать Роналду к супружеской измене Пике. Если у вас там такие все гнилые, не надо переводить тему. Что собственно давно понятно по атмосфере в коллективе Барселоны
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hrdhrd (Украина)
02.06.2022 в 14:10
Ну ничего, щя с Рубиалесом еще одну сделку провернут по переносу Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию, бабок рубанет и вернется Шакира
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0
-1
Дон Купер (Хмельницький)
02.06.2022 в 13:36
Заголовок статті цікаво написаний). Якщо хтось не знав що Піке з співачкою жив, то міг подумати що він зрадив Джердана Шакірі).
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+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
02.06.2022 в 13:50
Та хто його знає... Не спроста ж вся світова гей-спільнота вболіває за Барселону...
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+1
-1
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Zaragoza (Днепр)
02.06.2022 в 13:55
Вообще то они болеют за МЮ из-за Роналду. Ведь есть факты его похождений к Бадру в Марокко
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Дoбрый (землянин)
02.06.2022 в 13:32
І чого тільки не зробиш, шоб про тебе не казали, шо ти гєй, он, як наприклад Роналду. Коханка там в нього якась... Ще й Пуча в ОЦЕ вплутав... воно ж ще дитина, ну.
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-2
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Просто Квашин (Харьков)
02.06.2022 в 13:48
А ты гламурный не впутывай сюда Роналду, хотя он наверное тебя привлекает, как мужчина...
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+1
-2
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Дoбрый (землянин)
02.06.2022 в 14:13
Нашо ти мені тут свої троянди суєш, пєдріло сайтівське? Прокопчуку краще віддай, він це діло полюбляє. Я с пиз@ою справи маю, на відміну від тебе.
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
02.06.2022 в 13:28
Якщо з дівчиною зрадив, то це нормально.
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0
-1
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Дoбрый (землянин)
02.06.2022 в 13:42
Так. Зраджувати жінці з дівчиною то є нормально.
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
02.06.2022 в 13:46
Пике - гей... Его застукали с парнем ! В Барсе там все такие...
+1
-1
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Дoбрый (землянин)
02.06.2022 в 13:58
У нас один, как исключение. А в Реале через одного. Вон у Модрича даже жена Ванька, а за Марселу я вообще молчу. Как главный Гей с Реала сдымил, так она вообще волосы распушила и на Виниську стала поглядывать. А Каземиро? С ним только мужик и ляжет.
0
-1
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Крістофер (Луцьк)
02.06.2022 в 13:09
Проміняти таку жінку на очко Мессі... Ну і дурень.
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+4
-2
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Zaragoza (Днепр)
02.06.2022 в 13:12
Ты свои мозги на что променял?
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+1
-2
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Дoбрый (землянин)
02.06.2022 в 13:49
На сухпай орків, що під Києвом стояли.
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
02.06.2022 в 13:05
Кто хочет ахнуть Шакиру просьба занимать очередь за мной.
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+1
-2
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Просто Квашин (Харьков)
02.06.2022 в 13:52
А Пике, то перед тобой ???!!!!
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+1
-1

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