Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Это конец?
Фото: instagram.com/3gerardpique
Звездная пара Жерара Пике и Шакиры максимально близка к разводу после того, как певица застукала футболиста с другой женщиной, сообщает El Periodico.
Любовнице Жерара около 20 лет, она блондинка и работает ведущей мероприятий.
Для встреч с ней футболист якобы «расконсервировал» свою холостяцкую квартиру, где и живет последний месяц. С Шакирой он почти не разговаривает.
Издание пишет, что последнее время Пике также неоднократно видели в компании Рики Пуча и двух девушек в ночных клубах Барселоны; они задерживались там до 2-3 ночи.
В настоящее время футболист и поп-звезда готовят заявление - скорее всего, они расстанутся после 11 лет совместной жизни. Впрочем, по мнению источников, сохраняется и небольшая вероятность примирения.
Напомним, у Пике и Шакиры завязались отношения после ЧМ-2010. Пара воспитывает двух сыновей - 9-летнего Милана и 7-летнего Сашу.
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