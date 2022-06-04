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И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов

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Мемы - это признание.

И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов

instagram.com/siriy_ua

UA-Футбол
Новина українською

Сергей Притула по праву может считаться главным волонтером Украины.

Даже сложно подсчитать все добрые дела, которые были совершены "Фондом Сергея Притулы" за эти месяцы - просто потому что новости появляются буквально каждый день.

Еще в конце прошлого месяца сообщалось, что с 24 февраля Фонд собрал более 700 миллионов гривен.

И это еще до знаменитого розыгрыша трофеев группы Kalush Orchestra.

Напомним, хрустальный микрофон победителей Евровиденья был продан за 900 тысяч долларов, а розовая панама фронтмена Олега Псюка - за 11 миллионов гривен.

Средства пойдут на комплекст БПЛА PD-2 для наших воинов.

Именно аукционы и сборы средств Притулы уже стали культовыми в народе.

Помимо совместного сбора средств с Kalush Orchestra, Сергей и/или его Фонд:

продал картину Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого блока" за $500 тысяч;

собрали 6,8 миллионов гривен для ВСУ во время комментирования матча сборных Украины и Шотландии;

собрал 16,8 миллионов гривен и купил два БПЛА PD-1 для ВСУ;

собрал 10,5 миллионов за три дня на БПЛА PD-2 для ВСУ;

собрал 5,5 миллионов гривен за четыре часа комментирования Евровидения.

Это далеко не полный список, только основное.

Плюс автомобили, скорые, экипировка для военных, планшеты, медикаменты и многое другое "по мелочи", что поставляется на фронт едва ли не каждый день.

Едва ли не главная благодарность народа - это становление героем мемов.

Ведь все мы знаем, что нет более надежного способа увековечить человека, как сделать его мемом.

Здесь снова врывается на сцену футбол.

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В статье: война с Россией
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