И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
Мемы - это признание.
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Сергей Притула по праву может считаться главным волонтером Украины.
Даже сложно подсчитать все добрые дела, которые были совершены "Фондом Сергея Притулы" за эти месяцы - просто потому что новости появляются буквально каждый день.
Еще в конце прошлого месяца сообщалось, что с 24 февраля Фонд собрал более 700 миллионов гривен.
И это еще до знаменитого розыгрыша трофеев группы Kalush Orchestra.
Напомним, хрустальный микрофон победителей Евровиденья был продан за 900 тысяч долларов, а розовая панама фронтмена Олега Псюка - за 11 миллионов гривен.
Средства пойдут на комплекст БПЛА PD-2 для наших воинов.
Именно аукционы и сборы средств Притулы уже стали культовыми в народе.
Помимо совместного сбора средств с Kalush Orchestra, Сергей и/или его Фонд:
продал картину Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого блока" за $500 тысяч;
собрали 6,8 миллионов гривен для ВСУ во время комментирования матча сборных Украины и Шотландии;
собрал 16,8 миллионов гривен и купил два БПЛА PD-1 для ВСУ;
собрал 10,5 миллионов за три дня на БПЛА PD-2 для ВСУ;
собрал 5,5 миллионов гривен за четыре часа комментирования Евровидения.
Это далеко не полный список, только основное.
Плюс автомобили, скорые, экипировка для военных, планшеты, медикаменты и многое другое "по мелочи", что поставляется на фронт едва ли не каждый день.
Едва ли не главная благодарность народа - это становление героем мемов.
Ведь все мы знаем, что нет более надежного способа увековечить человека, как сделать его мемом.
Здесь снова врывается на сцену футбол.
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