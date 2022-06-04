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Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений

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(1 голосов)

Звездная пара официально распалась

Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Жерар Пике и Шакира выпустили совместное заявление, в котором объявили о расставании. В испанском оригинале в нем лишь 26 слов.

"С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые остаются нашим главным приоритетом, мы просим уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание".

Ранее каталонские СМИ сообщали, что Пике нашел себе новую пассию - ведущую мероприятий, которой около 20 лет.

Последняя совместная фотография Пике и Шакиры датирована еще октябрем 2021-го. Предположительно с того времени футболист и поп-певица не жили вместе.

В официальном браке пара не состояла с самого знакомства в 2010 году; у звезд остались двое сыновей - 9-летний Милан и 7-летний Саша.

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В статье: Шакира Жерар Пике
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Источник:
El Pais

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Комментарии (5)
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hrdhrd (Украина)
04.06.2022 в 16:37
Ну да, чего было ожидать, после того как Пике поимел мамку Гави Утверждается, так сказать, в роли будущего президента
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0
0
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Дoбрый (землянин)
04.06.2022 в 16:11
Ну и дура... Такого мужчину в гетрах выше колен с хохолком потеряла. Интересно, а Пике теперь у кого мужем будет? И будет ли теперь вообще..
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
04.06.2022 в 15:09
Изменила с Меськой? Об этом пишут все испанские издания
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+3
-2
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2022 в 15:54
Не с Меськой... То схожий бородатий низькорослий заднєпривідний таваріщ був... Пишуть, що росіянин !
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+2
-2
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hrdhrd (Украина)
04.06.2022 в 16:39
У Месси там эта аргентинская мисс большая ж*па, которая к нему в инстаграме подкатывает, что даже жене пришлось вмешиваться. Команда конечно как на подбор
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0
0

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