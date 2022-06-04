Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
Звездная пара официально распалась
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Жерар Пике и Шакира выпустили совместное заявление, в котором объявили о расставании. В испанском оригинале в нем лишь 26 слов.
"С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые остаются нашим главным приоритетом, мы просим уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание".
Ранее каталонские СМИ сообщали, что Пике нашел себе новую пассию - ведущую мероприятий, которой около 20 лет.
Последняя совместная фотография Пике и Шакиры датирована еще октябрем 2021-го. Предположительно с того времени футболист и поп-певица не жили вместе.
В официальном браке пара не состояла с самого знакомства в 2010 году; у звезд остались двое сыновей - 9-летний Милан и 7-летний Саша.
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