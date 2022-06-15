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Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО

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Настоящая суперзвезда.

Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО

instagram.com/patron_dsns

UA-Футбол
Новина українською

Патрон уже успел стать одним из реальных символов войны в Украине.

Помощник саперов Черниговской области имеет многотысячную армию фанатов в соцсетях и уже даже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

На этом приключение четырехлапого героя не заканчиваются.

Сегодня новое видео выпустил известный украинский блоггер Антон Птушкин.

Конечно же, оно про Патрона и его товарищей.

Кроме того, знаменитый пес стал героем нового мурала в Ужгороде.

Выглядит реально впечатляюще - жители города могут быть спокойны, они под защитой.

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В статье: война с Россией
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