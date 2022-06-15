Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Настоящая суперзвезда.
instagram.com/patron_dsns
Патрон уже успел стать одним из реальных символов войны в Украине.
Помощник саперов Черниговской области имеет многотысячную армию фанатов в соцсетях и уже даже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
На этом приключение четырехлапого героя не заканчиваются.
Сегодня новое видео выпустил известный украинский блоггер Антон Птушкин.
Конечно же, оно про Патрона и его товарищей.
Кроме того, знаменитый пес стал героем нового мурала в Ужгороде.
Выглядит реально впечатляюще - жители города могут быть спокойны, они под защитой.
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