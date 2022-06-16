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Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО

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Счастья молодым!

Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Война многих заставляет переосмыслить свою жизнь и решиться на шаги, которые долго откладывал.

Неудивительно, что украинские ЗАГСы продолжают активно работать, соединяя узами брака тысячи пар.

Одной из таких пар стали Георгий Бущан и его вторая половинка Виктория.

Это уже второй брак вратаря Динамо и сборной Украины - за плечами спортсмена 5 лет жизни с балериной Кристиной Шишпор.

Надеемся, вторая попытка будет гораздо удачнее!

Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО - изображение 1Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО - изображение 2Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО - изображение 3
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В статье: война с Россией
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