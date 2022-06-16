Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
Счастья молодым!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Война многих заставляет переосмыслить свою жизнь и решиться на шаги, которые долго откладывал.
Неудивительно, что украинские ЗАГСы продолжают активно работать, соединяя узами брака тысячи пар.
Одной из таких пар стали Георгий Бущан и его вторая половинка Виктория.
Это уже второй брак вратаря Динамо и сборной Украины - за плечами спортсмена 5 лет жизни с балериной Кристиной Шишпор.
Надеемся, вторая попытка будет гораздо удачнее!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Страшные цифры. Арахамия сообщил, сколько украинских воинов ежедневно погибает на Донбассе
- Соперник Динамо в ЛЧ, номинация Забарного и прощания Алвеса. Главные новости за 15 июня
- СМИ: Динамо может проводить матчи ЛЧ в одном из двух польских городов
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet