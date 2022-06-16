Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО

Война многих заставляет переосмыслить свою жизнь и решиться на шаги, которые долго откладывал.

Неудивительно, что украинские ЗАГСы продолжают активно работать, соединяя узами брака тысячи пар.

Одной из таких пар стали Георгий Бущан и его вторая половинка Виктория.

Это уже второй брак вратаря Динамо и сборной Украины - за плечами спортсмена 5 лет жизни с балериной Кристиной Шишпор.

Надеемся, вторая попытка будет гораздо удачнее!