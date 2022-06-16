Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО

Говорят, что красота спасет мир - потому во время войны, в Украине не забывают и про этот фронт.

В особых обстоятельствах, оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" принял решение передать титул главной красотки 2022 года первой вице-мисс Украины 2021 Виктории Апанасенко.

"Нашей стране пока не до праздника, но нам нужно использовать все возможные средства, чтобы привлечь внимание к происходящим в Украине событиям. Именно поэтому мы решили не упускать возможность представить страну во всемирном финале известного конкурса "Мисс Вселенная", который имеет 70- годовая история и транслируется в каждой стране мира.Наша миссия на международной арене — рассказать историю нашей страны и бороться за правду и мир на культурном фронте, призывая мировое сообщество услышать голоса нашего народа и призвать остановить Россию и ее жестокую захватническую войну. Мы едем бороться не за красоту, а за победу", — сказала президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Важно отиетить и то, что Виктория не сидела сложа руки все это время.

Девушка активно занималась вонтерской деятельностью и вместе с подругой занимается адресной помощью продкутами питания и медикаментами всем нуждающимся.

На сегодняшний день, девушки накоримили уже сотни семей не только в Киеве, но и в Ирпене, Буче и Гостомеле.

При всем этом, не чужда красотка и спорту - с детства занималась художественной гимнастикой, а также бальными и современными танцами.

Достойная представительница нашей страны на международной арене.