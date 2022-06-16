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Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО

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(1 голосов)

Девушка дружит со спортом.

Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО

instagram.com/crystal.viktoria

UA-Футбол
Новина українською

Говорят, что красота спасет мир - потому во время войны, в Украине не забывают и про этот фронт.

В особых обстоятельствах, оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" принял решение передать титул главной красотки 2022 года первой вице-мисс Украины 2021 Виктории Апанасенко.

"Нашей стране пока не до праздника, но нам нужно использовать все возможные средства, чтобы привлечь внимание к происходящим в Украине событиям. Именно поэтому мы решили не упускать возможность представить страну во всемирном финале известного конкурса "Мисс Вселенная", который имеет 70- годовая история и транслируется в каждой стране мира.Наша миссия на международной арене — рассказать историю нашей страны и бороться за правду и мир на культурном фронте, призывая мировое сообщество услышать голоса нашего народа и призвать остановить Россию и ее жестокую захватническую войну. Мы едем бороться не за красоту, а за победу", — сказала президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Важно отиетить и то, что Виктория не сидела сложа руки все это время.

Девушка активно занималась вонтерской деятельностью и вместе с подругой занимается адресной помощью продкутами питания и медикаментами всем нуждающимся.

На сегодняшний день, девушки накоримили уже сотни семей не только в Киеве, но и в Ирпене, Буче и Гостомеле.

При всем этом, не чужда красотка и спорту - с детства занималась художественной гимнастикой, а также бальными и современными танцами.

Достойная представительница нашей страны на международной арене.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Sisiha (Львов)
16.06.2022 в 12:37
Ну и где здесь природная краса?
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Sisiha (Львов)
16.06.2022 в 12:39
- В чем сила, брат? - В силиконе!
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0
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
16.06.2022 в 12:10
фейс - суцільна пластика, але йа би вдув
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+1
0
Sisiha (Львов)
16.06.2022 в 12:41
Нет, теперь нельзя, она же представляет всю УКРАИНУ - могут принять за экстремизм!
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0
0

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