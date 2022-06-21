Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану

Мемфис Депай посетил Гану, где работает его благотворительный фонд. В рамках визита футболист встретился с президентом страны Нана Акуфо-Аддо, а также министрами спорта и образования.

В инстаграме футболист заверил, что болеет за будущее Ганы. Похоже, вместе они готовят новые проекты.

Вместе с партнером по голландской сборной Квинси Промесом форвард "Барселоны" посетил и родное село своего отца, где сыграл футбол с детьми прямо на пыльном местном стадионе.

Мемфис и в Примере любит повыпендриваться, а уж перед африканскими детьми и подавно устроил настоящее шоу.

Интересно, что Депай лишь недавно начал общаться с отцом, который бросил его с матерью вскоре после рождения. Из-за давней обиды на его футболках всегда написано "Мемфис", а не фамилия. Тем не менее, Гану голландец посещает регулярно.