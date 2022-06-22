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Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме

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Гулять так гулять!

Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме

Фото: instagram.com/teamgrealish

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш провел слабый сезон, но, кажется, это его не особо беспокоит. Вместо дополнительных тренировок англичанин поехал в Лас-Вегас, где оттянулся по полной.

Вместе с друзьями футболист купил ВИП-абонемент в ночной клуб Zouk за 100,000 долларов, который по такому случаю даже поприветствовал гостей на большом рекламном щите.

Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме - изображение 1
Фото: thesun.co.uk

Грилиш и товарищи накупили сотни бутылок шампанского и вина стоимостью три тысяч долларов за одну, и пили все это прямо в бассейне на потеху собравшимся папарацци. К 4 утра парни были уже в том состоянии, когда их просто не замечали.

Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме - изображение 2
Фото: thesun.co.uk

Естественно, возле мужской компании вскоре появились неизвестные девицы, которых не пришлось упрашивать присоединиться к веселью.

Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме - изображение 3
Фото: thesun.co.uk

Любопытно, что с известным гулякой Грилишем в Вегасе заметили защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона, ранее незамеченного в подобных историях. На фото, снятых журналистами The Sun, шотландец уже конкретно подшофе.

Впрочем, до Грилиша ему все равно далеко - вы просто посмотрите, какой типаж! Вылитый Джонни Депп!

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В статье: Манчестер Сити Эндрю Робертсон Джек Грилиш
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