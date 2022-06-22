Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Гулять так гулять!
Фото: instagram.com/teamgrealish
Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш провел слабый сезон, но, кажется, это его не особо беспокоит. Вместо дополнительных тренировок англичанин поехал в Лас-Вегас, где оттянулся по полной.
Вместе с друзьями футболист купил ВИП-абонемент в ночной клуб Zouk за 100,000 долларов, который по такому случаю даже поприветствовал гостей на большом рекламном щите.
Фото: thesun.co.uk
Грилиш и товарищи накупили сотни бутылок шампанского и вина стоимостью три тысяч долларов за одну, и пили все это прямо в бассейне на потеху собравшимся папарацци. К 4 утра парни были уже в том состоянии, когда их просто не замечали.
Фото: thesun.co.uk
Естественно, возле мужской компании вскоре появились неизвестные девицы, которых не пришлось упрашивать присоединиться к веселью.
Фото: thesun.co.uk
Любопытно, что с известным гулякой Грилишем в Вегасе заметили защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона, ранее незамеченного в подобных историях. На фото, снятых журналистами The Sun, шотландец уже конкретно подшофе.
Andy Robertson is spending his summer partying with Jack Grealish in Las Vegas.— RiF RAF™???????????????????????????? (@RiF_RAFgh) June 20, 2022
Not a combination we thought we’d see pic.twitter.com/ZGiH1Bd3N8
Впрочем, до Грилиша ему все равно далеко - вы просто посмотрите, какой типаж! Вылитый Джонни Депп!
Jack Grealish leaving a nightclub in Las Vegas at 4am. pic.twitter.com/vIkpCln6aI— Drunk Jack Grealish (@DrunkGreaIish) June 21, 2022
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