Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш провел слабый сезон, но, кажется, это его не особо беспокоит. Вместо дополнительных тренировок англичанин поехал в Лас-Вегас, где оттянулся по полной.

Вместе с друзьями футболист купил ВИП-абонемент в ночной клуб Zouk за 100,000 долларов, который по такому случаю даже поприветствовал гостей на большом рекламном щите.

Грилиш и товарищи накупили сотни бутылок шампанского и вина стоимостью три тысяч долларов за одну, и пили все это прямо в бассейне на потеху собравшимся папарацци. К 4 утра парни были уже в том состоянии, когда их просто не замечали.

Естественно, возле мужской компании вскоре появились неизвестные девицы, которых не пришлось упрашивать присоединиться к веселью.

Любопытно, что с известным гулякой Грилишем в Вегасе заметили защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона, ранее незамеченного в подобных историях. На фото, снятых журналистами The Sun, шотландец уже конкретно подшофе.

Andy Robertson is spending his summer partying with Jack Grealish in Las Vegas.



Not a combination we thought we’d see pic.twitter.com/ZGiH1Bd3N8