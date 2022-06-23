Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси

Самопровозглашенный глава Республики Беларусь александр лукашенко отметился неоднозначным решением.

С июля жителям украинского пограничья разрешили собирать дикоросы по упрощенным пропускам на белорусскую территорию в ландшафтный заказник "Ольманские болота".

Никто об этом не просил, это инициатива властей Беларуси.

Официально такое решение аргументировано "учитывая устоявшуюся практику и прямую зависимость уровня жизни многих жителей приграничных регионов соседней страны от заготовки и последующей реализации дикоросов".

Впрочем, украинская сторона к таким широким жестам отнеслась с настороженностью.