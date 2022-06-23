Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Все мы знаем, где бывает бесплатный сыр.
фото из свободных источников
Самопровозглашенный глава Республики Беларусь александр лукашенко отметился неоднозначным решением.
С июля жителям украинского пограничья разрешили собирать дикоросы по упрощенным пропускам на белорусскую территорию в ландшафтный заказник "Ольманские болота".
Никто об этом не просил, это инициатива властей Беларуси.
Официально такое решение аргументировано "учитывая устоявшуюся практику и прямую зависимость уровня жизни многих жителей приграничных регионов соседней страны от заготовки и последующей реализации дикоросов".
Впрочем, украинская сторона к таким широким жестам отнеслась с настороженностью.
Просьба всех к этому сознательно отнестись и не пересекать государственную границу в связи с тем, что с украинской стороны она закрыта. Собираем ягоды в наших родных лесах. Четкие зоны по решению совета обороны области уже доведены до вас. Только в некоторых громадах это запрещено. В других лесах Ровенской области сбор ягод разрешен, - заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
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