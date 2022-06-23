Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
Красиво!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не все виды бизнеса понесли убытки с начала полномасштабного вторжения росия в Украину.
Тату-салоны отбиваются от наплыва клиентов, желающих сделать себе патриотические тату.
А Денис Бойко из тех, кого и так не нужно лишний раз уговаривать.
Вратарь Динамо похвастался в своем инстаграме новым тату в виде герба Украины.
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