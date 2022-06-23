  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Красиво!

Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не все виды бизнеса понесли убытки с начала полномасштабного вторжения росия в Украину.

Тату-салоны отбиваются от наплыва клиентов, желающих сделать себе патриотические тату.

А Денис Бойко из тех, кого и так не нужно лишний раз уговаривать.

Вратарь Динамо похвастался в своем инстаграме новым тату в виде герба Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде