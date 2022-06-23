Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО

Не все виды бизнеса понесли убытки с начала полномасштабного вторжения росия в Украину.

Тату-салоны отбиваются от наплыва клиентов, желающих сделать себе патриотические тату.

А Денис Бойко из тех, кого и так не нужно лишний раз уговаривать.

Вратарь Динамо похвастался в своем инстаграме новым тату в виде герба Украины.