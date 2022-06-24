Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
Все в поддержку Украины.
Фото: Фокус
Историю Романа Зозули в Испании нельзя назвать сказочной.
Украинец переживал много разных моментов из-за своей активной поддержки движения украинского сопротивления.
Теперь же вся цивилизованная Европа поддерживает нашу страну в ее борьбе за независимость.
А сам Роман поднимается на сцену со звездами украинской эстрады во время благотворительного концерта в Мадриде.
Конечно же, все собранные средства пойдут на ВСУ и поддержку Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ показали одновременный запуск трех Точек У - ВИДЕО
- Politico: Зеленский недоволен Бакановым, он может сменить главу СБУ
- Претенденты на должность тренера Зари, даты Эль Класико. Главные новости за 23 июня
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти