Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО

Историю Романа Зозули в Испании нельзя назвать сказочной.

Украинец переживал много разных моментов из-за своей активной поддержки движения украинского сопротивления.

Теперь же вся цивилизованная Европа поддерживает нашу страну в ее борьбе за независимость.

А сам Роман поднимается на сцену со звездами украинской эстрады во время благотворительного концерта в Мадриде.

Конечно же, все собранные средства пойдут на ВСУ и поддержку Украины.