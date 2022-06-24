  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Все в поддержку Украины.

Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО

Фото: Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Историю Романа Зозули в Испании нельзя назвать сказочной.

Украинец переживал много разных моментов из-за своей активной поддержки движения украинского сопротивления.

Теперь же вся цивилизованная Европа поддерживает нашу страну в ее борьбе за независимость.

А сам Роман поднимается на сцену со звездами украинской эстрады во время благотворительного концерта в Мадриде.

Конечно же, все собранные средства пойдут на ВСУ и поддержку Украины.

Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО - изображение 1Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО - изображение 2Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО - изображение 3
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде