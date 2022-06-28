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Эрлинг Холанд сыграл в футбол с подростками на пляже во время отдыха. ВИДЕО

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Мечта для детишек.

Эрлинг Холанд сыграл в футбол с подростками на пляже во время отдыха. ВИДЕО

instagram.com/erling.haaland

UA-Футбол
Новина українською

Лето началось для Эрлинга Холанда очень горячо.

Норвежец уже успел сменить прописку и стать игроком "Манчестер Сити".

Теперь можно и немного отдохнуть.

Однако, известность порой не дает спокойно искупаться на горячих пляжах.

Звезду футбола заметили подростки и Ерлинг осуществил мечты поклонников, сыграв с ними в мяч.

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В статье: война с Россией
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