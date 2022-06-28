Эрлинг Холанд сыграл в футбол с подростками на пляже во время отдыха. ВИДЕО
Мечта для детишек.
instagram.com/erling.haaland
Лето началось для Эрлинга Холанда очень горячо.
Норвежец уже успел сменить прописку и стать игроком "Манчестер Сити".
Теперь можно и немного отдохнуть.
Однако, известность порой не дает спокойно искупаться на горячих пляжах.
Звезду футбола заметили подростки и Ерлинг осуществил мечты поклонников, сыграв с ними в мяч.
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