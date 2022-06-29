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Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Счастья молодым.

Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО

instagram.com/viktortsygankov

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков находится в подвешенном состоянии - лидера Динамо сватают в ряд европейских клубов.

Неопределенность в футбольной сфере футболист решил компенсировать определенностью в личной жизни.

Спортсмен скрепил себя узами брака со своей второй половиной Романой.

Игрок долгое время скрывал свою девушку от широкой общественности, но теперь наступил решающий момент.

Что ж, Виктора и его молодую супругу можно только поздравить.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков вТренде
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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
29.06.2022 в 22:24
Мама для мамонтенка
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