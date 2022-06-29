Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО

Виктор Цыганков находится в подвешенном состоянии - лидера Динамо сватают в ряд европейских клубов.

Неопределенность в футбольной сфере футболист решил компенсировать определенностью в личной жизни.

Спортсмен скрепил себя узами брака со своей второй половиной Романой.

Игрок долгое время скрывал свою девушку от широкой общественности, но теперь наступил решающий момент.

Что ж, Виктора и его молодую супругу можно только поздравить.