Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
Счастья молодым.
instagram.com/viktortsygankov
Виктор Цыганков находится в подвешенном состоянии - лидера Динамо сватают в ряд европейских клубов.
Неопределенность в футбольной сфере футболист решил компенсировать определенностью в личной жизни.
Спортсмен скрепил себя узами брака со своей второй половиной Романой.
Игрок долгое время скрывал свою девушку от широкой общественности, но теперь наступил решающий момент.
Что ж, Виктора и его молодую супругу можно только поздравить.
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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
29.06.2022 в 22:24
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