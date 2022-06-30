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Документалка про Погба пробила дно. У нее самый низкий рейтинг в истории IMDb

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Всего 1,0 из 10

Документалка про Погба пробила дно. У нее самый низкий рейтинг в истории IMDb

Фото: instagram.com/paulpogba

Новина українською

В середине июня Amazon Prime презентовал новый сериал - Pogmentary: Born Ready должен был явить миру неизвестную сторону Поля Погба, но жутко провалился.

На крупнейшем агрегаторе фильмов IMDb его рейтинг всего лишь 1,0 из 10 - и это худший результат в истории сериалов. На втором месте с конца расположился турецкий мюзикл Iste Bu Benim Masalim - у него 1,2 из 10.

Вообще в центре сюжета документалки про Погба выступления Франции на Евро-2020, а также длинные и безрезультатные переговоры хавбека об уходе из "Манчестер Юнайтед", в ходе которых он то и дело общается с ныне покойным Мино Райолой.

Критикам и зрителям не понравилось вообще ничего. Если почитать комментарии, то Погба закидают "бесконечное нытье о том, как его не ценят"; жадность; завышенную самооценку.

Не спасают шоу и интервью с уважаемыми футбольными людьми, как сэр Алекс Фергюсон, Антуан Гризманн и Блез Матюиди. Судя по отзывам, они взахлеб хвалят героя, и это еще усиливает общее гнетущее впечатление.

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В статье: Франция Поль Погба Мино Райола Манчестер Юнайтед
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Источник:
IMDb

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