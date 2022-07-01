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ЮНЕСКО внесла украинский борщ в Список нематериального культурного наследия

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ЮНЕСКО внесла украинский борщ в Список нематериального культурного наследия

Новина українською

Структура ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла украинский борщ в перечень объектов нематериального культурного наследия, нуждающегося в охране. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"На 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерство культуры и информационной политики Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране", – заявил Министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко напомнил, что Украина отстаивала принадлежность борща к ее культуре еще до полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

"И сколько бы (спикер МИД России) Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить", и вообще наш борщ – это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское и официально под охраной ЮНЕСКО. Но мы с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. Да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское", – прокомментировал министр культуры.

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Инициатором официального признания борща украинским национальным блюдом стал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Борщ является основным первым блюдом и символом украинской кухни, хотя вошел и в кухне других стран.

6 октября прошлого года экспертный совет по нематериальному культурному наследию при Министерстве культуры и информационной политики Украины рекомендовал министерству включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности, "культуру приготовления украинского борща".

Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины ведется во исполнение статьи 12 Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, которую Украина ратифицировала в 2008 году. В настоящее время в список включены 26 элементов.

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