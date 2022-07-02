Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО

Юлиан Нагельсманн вмазался в не самую приятную историю.

Буквально месяц назад тренер развелся со своей женой, с которой прожил в браке долгих 15 лет.

ФОТО: Alamy Stock Photo

Приметно, что первым эту информацию опубликовало издание Bild.

Не прошло и нескольких недель, как стало известно, что причиной развода стал роман специалиста с журналисткой Bild.

30-летняя Лена Вюрценбергер последние два года писала про "Баварию", а до того ее специализацией был "Вердер".

ФОТО: Image: @BayernPortal/Twitter

Здесь правильно именно "писалА", поскольку издание молниеносно отреагировало на скандал и отстранило жерналистку от работы с мюнхенцами.

Впрочем, какой в этом смысл - не совсем понятно.

Отношения с Нагельсманном обратно не отмотаешь.