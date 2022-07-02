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Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Невероятные повороты судьбы.

Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Юлиан Нагельсманн вмазался в не самую приятную историю.

Буквально месяц назад тренер развелся со своей женой, с которой прожил в браке долгих 15 лет.

Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО - изображение 1
ФОТО: Alamy Stock Photo

Приметно, что первым эту информацию опубликовало издание Bild.

Не прошло и нескольких недель, как стало известно, что причиной развода стал роман специалиста с журналисткой Bild.

30-летняя Лена Вюрценбергер последние два года писала про "Баварию", а до того ее специализацией был "Вердер".

Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО - изображение 2
ФОТО: Image: @BayernPortal/Twitter

Здесь правильно именно "писалА", поскольку издание молниеносно отреагировало на скандал и отстранило жерналистку от работы с мюнхенцами.

Впрочем, какой в этом смысл - не совсем понятно.

Отношения с Нагельсманном обратно не отмотаешь.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн вТренде
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Комментарии (8)
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Просто Квашин (Харьков)
02.07.2022 в 13:45
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, пытается "столкнуть лбами" болельщиков наших клубов, продвигает фейки кремля используя несколько десятков ников ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), хутин пуйлo 88 (Нєначасє), Счетчик шманцев (Полтава),Lazio1900, cadoki (007) ) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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0
-1
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:48
Петушок, зачем ты врешь? Я про Украину никогда плохого не писал,а наоборот. Это тебя так разрывает из-за того что ты и Пеналду гомосек? Так хз,лечись или застрелись
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0
0
Петро Прутень (Львів)
02.07.2022 в 13:29
В Баварії вже давно кличка FC Hollywood.
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0
0
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:17
Пеналду бросил Бадра и ушел к Марсело
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+2
-2
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Просто Квашин (Харьков)
02.07.2022 в 13:30
Чморило, ти ще не відійшов від фіналу ЛЧ-2022 ???
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+1
-2
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:37
Я за братьев из Реала болел,г0вно ты из под ногтей. Задели фаната радужного петушка
+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
02.07.2022 в 13:43
Узнаю олексін, узнаю... ти не змінюєшся педрило... як там на Окружній -- на клик дають дальнобої ???
0
-1
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Lazio1900
02.07.2022 в 13:45
Ты совсем больной? Вот же петушка разрывает
0
0

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