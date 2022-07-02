Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
Невероятные повороты судьбы.
Getty Images / Global Images Ukraine
Юлиан Нагельсманн вмазался в не самую приятную историю.
Буквально месяц назад тренер развелся со своей женой, с которой прожил в браке долгих 15 лет.
Приметно, что первым эту информацию опубликовало издание Bild.
Не прошло и нескольких недель, как стало известно, что причиной развода стал роман специалиста с журналисткой Bild.
30-летняя Лена Вюрценбергер последние два года писала про "Баварию", а до того ее специализацией был "Вердер".
Здесь правильно именно "писалА", поскольку издание молниеносно отреагировало на скандал и отстранило жерналистку от работы с мюнхенцами.
Впрочем, какой в этом смысл - не совсем понятно.
Отношения с Нагельсманном обратно не отмотаешь.
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