Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
История была бы дикой, если бы это не была рф.
Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images
Ходят слухи, что спортсмены не отличаются выдающимися умственными способностями.
Однако, даже до некоторых российских спортсменов начало доходить, что происходит в их стране.
Вратарь сборной россии по хоккею и лучший вратарь КХЛ минувшего сезона Иван Федотов может потдвердить этот тезис.
Месяц назад стало известно, что спортсмен отказался подписывать новый контракт с ЦСКА и перейдет в "Филадельфию Флайерс" из НХЛ.
Впрочем, подписав контракт с командой из США, Иван уже и забыл, в какой стране живет.
Сегодня СМИ облетела новость о том, что Федотова задержала военная прокуратура.
Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.
Конечно же, факт решения игрока покинуть эрефию и переехать в США никакого отношения к этому делу не имеет.
Ведь всем известно, что хоккеисты в рф, как и любые другие спортсмены - все отслужили в армии, как один.
Также очевидно, что спортсмен нагло использовал прием "хочешь спрятаться - прячься у всех на виду", скрываясь от прокуратуры на матчах сборной и главного клуба страны.
Уже в военкомате Федотову стало плохо и его пришлось госпитализировать.
В дело включился адвокат спортсмена и успел заявить, что у Ивана обострение гастрита, а в лечебном заведении необходимая помощь не оказывается.
Похоже, вариантов у хоккеиста не так много: нужно пописывать контракт - либо новый с ЦСКА, либо с товарищем прокурором и стать потенциальным "срочников там не было" в Украине.
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