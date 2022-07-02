Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура

Ходят слухи, что спортсмены не отличаются выдающимися умственными способностями.

Однако, даже до некоторых российских спортсменов начало доходить, что происходит в их стране.

Вратарь сборной россии по хоккею и лучший вратарь КХЛ минувшего сезона Иван Федотов может потдвердить этот тезис.

Месяц назад стало известно, что спортсмен отказался подписывать новый контракт с ЦСКА и перейдет в "Филадельфию Флайерс" из НХЛ.

Впрочем, подписав контракт с командой из США, Иван уже и забыл, в какой стране живет.

Сегодня СМИ облетела новость о том, что Федотова задержала военная прокуратура.

Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

Конечно же, факт решения игрока покинуть эрефию и переехать в США никакого отношения к этому делу не имеет.

Ведь всем известно, что хоккеисты в рф, как и любые другие спортсмены - все отслужили в армии, как один.

Также очевидно, что спортсмен нагло использовал прием "хочешь спрятаться - прячься у всех на виду", скрываясь от прокуратуры на матчах сборной и главного клуба страны.

Уже в военкомате Федотову стало плохо и его пришлось госпитализировать.

В дело включился адвокат спортсмена и успел заявить, что у Ивана обострение гастрита, а в лечебном заведении необходимая помощь не оказывается.

Похоже, вариантов у хоккеиста не так много: нужно пописывать контракт - либо новый с ЦСКА, либо с товарищем прокурором и стать потенциальным "срочников там не было" в Украине.