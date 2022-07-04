Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО

Как известно, Турция продолжает удерживать нейтралитет в вопросе жестких санкций для россии и россиян.

Граждане страны-террориста все еще могут достать из-под матраса последние доллары и поехать отдыхать на моря.

Однако, официальная позиция властей никак не влияет на отношение к русским внутри страны.

Отправляясь в Турцию, всегда нужно быть готовым к получению вот такой открытки со следующим текстом:

"Спасибо от народа Украины за то, что финансируете производство Байрактаров. Ведь налоги от вашего отдыха пойдут и на производство турецких беспилотников, которые будут переданы ВСУ"

И это еще мелочи.