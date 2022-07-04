Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
Милости просим.
Как известно, Турция продолжает удерживать нейтралитет в вопросе жестких санкций для россии и россиян.
Граждане страны-террориста все еще могут достать из-под матраса последние доллары и поехать отдыхать на моря.
Однако, официальная позиция властей никак не влияет на отношение к русским внутри страны.
Отправляясь в Турцию, всегда нужно быть готовым к получению вот такой открытки со следующим текстом:
"Спасибо от народа Украины за то, что финансируете производство Байрактаров. Ведь налоги от вашего отдыха пойдут и на производство турецких беспилотников, которые будут переданы ВСУ"
И это еще мелочи.
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