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Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО

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(2 голосов)

Милости просим.

Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Как известно, Турция продолжает удерживать нейтралитет в вопросе жестких санкций для россии и россиян.

Граждане страны-террориста все еще могут достать из-под матраса последние доллары и поехать отдыхать на моря.

Однако, официальная позиция властей никак не влияет на отношение к русским внутри страны.

Отправляясь в Турцию, всегда нужно быть готовым к получению вот такой открытки со следующим текстом:

"Спасибо от народа Украины за то, что финансируете производство Байрактаров. Ведь налоги от вашего отдыха пойдут и на производство турецких беспилотников, которые будут переданы ВСУ"

И это еще мелочи.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2022 в 17:16
Москалям цинізму не займати. Їм на ті налоги насрати. Це взагалі стадо а не люди
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