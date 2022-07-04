Одним из руководителей оккупационной власти в Балаклее стал фрик с "Украина имеет талант"
Портрет типичного сепаратиста.
Город Балаклея Харьковской области продолжает оставаться во временной оккупации.
Рашисты уже успели назначить своих людей в якобы руководство города.
Стоит отметить, что должность заместителя мэра города получил Сергей Агарков.
Прославился этот кадр, конечно же, не острым умом и уважением в народе.
Агарков стал знаменит благодаря шоу "Украина имеет талант" и "Минута славы", где он бил себя топором по животу и засовывал в нос гвозди.
Очевидно, такое занятие не повышает уровень интеллекта, потому не стоит удивляться таким деталям в резюме Агаркова, как участие в Антимайдане, должность руководителя организации "Союз народного единства" и авторство сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".
Сразу видно, сильный и компетентный управленец.
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