Город Балаклея Харьковской области продолжает оставаться во временной оккупации.

Рашисты уже успели назначить своих людей в якобы руководство города.

Стоит отметить, что должность заместителя мэра города получил Сергей Агарков.

Прославился этот кадр, конечно же, не острым умом и уважением в народе.

Агарков стал знаменит благодаря шоу "Украина имеет талант" и "Минута славы", где он бил себя топором по животу и засовывал в нос гвозди.

Очевидно, такое занятие не повышает уровень интеллекта, потому не стоит удивляться таким деталям в резюме Агаркова, как участие в Антимайдане, должность руководителя организации "Союз народного единства" и авторство сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".

Сразу видно, сильный и компетентный управленец.