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Одним из руководителей оккупационной власти в Балаклее стал фрик с "Украина имеет талант"

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Портрет типичного сепаратиста.

Одним из руководителей оккупационной власти в Балаклее стал фрик с "Украина имеет талант"

UA-Футбол
Новина українською

Город Балаклея Харьковской области продолжает оставаться во временной оккупации.

Рашисты уже успели назначить своих людей в якобы руководство города.

Стоит отметить, что должность заместителя мэра города получил Сергей Агарков.

Прославился этот кадр, конечно же, не острым умом и уважением в народе.

Агарков стал знаменит благодаря шоу "Украина имеет талант" и "Минута славы", где он бил себя топором по животу и засовывал в нос гвозди.

Очевидно, такое занятие не повышает уровень интеллекта, потому не стоит удивляться таким деталям в резюме Агаркова, как участие в Антимайдане, должность руководителя организации "Союз народного единства" и авторство сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".

Сразу видно, сильный и компетентный управленец.

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В статье: война с Россией
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