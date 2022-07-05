Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО

Николай Басков - один из главных сторонников путина и в числе первых высказался в поддержку войны в Украине.

Отработав кровавые деньги на заказных концертах, певец, конечно же, поехал не Кисловодск и купил не Ладу Гранту.

Отдыхать Басков отправился в Турцию.

Там его встретила украинка и спросила, как ему веселиться, пока его страна бомбит Украину?

"Я не веселюсь, я отдыхаю", - успел промямлить "герой нации", прежде, чем доблестно спрятаться за своей спутницей.

Одной левой раскидывать врагов и громко рассказывать о русском мире как-то не очень комфортно, когда тебя не охраняют десятки военных на постановочном концертике.