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Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО

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Смелые мы только на сцене лозунгами разговаривать.

Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Николай Басков - один из главных сторонников путина и в числе первых высказался в поддержку войны в Украине.

Отработав кровавые деньги на заказных концертах, певец, конечно же, поехал не Кисловодск и купил не Ладу Гранту.

Отдыхать Басков отправился в Турцию.

Там его встретила украинка и спросила, как ему веселиться, пока его страна бомбит Украину?

"Я не веселюсь, я отдыхаю", - успел промямлить "герой нации", прежде, чем доблестно спрятаться за своей спутницей.

Одной левой раскидывать врагов и громко рассказывать о русском мире как-то не очень комфортно, когда тебя не охраняют десятки военных на постановочном концертике.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Sessinjo (Мукачево)
05.07.2022 в 11:10
Задньопривідний
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