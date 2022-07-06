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Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО

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Наши женщины - самые лучшие.

Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО

UA-Футбол
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Жизнь Алеси Воротник круто изменилась за последние годы.

Девушка была успешной балериной Национального академического театра оперы и балета.

Однако, три года назад случилось страшное - ее муж погиб на Востоке Украины.

А сейчас наступил черед и самой Алеси взять в руки оружие.

В первые дни войны женщина записалась в киевскую тероборону и была в столице все время попытки штурма города.

Параллельно, насколько позволяла загруженность, Алеся помогала в эвакуации мирных жителей.

Только сейчас балерина решила, что наступило время вспомнить и об основном роде деятельности.

Однако, тренировки женщина не оставила и в любой момент готова снова взять в руки АК-47.

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В статье: война с Россией
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