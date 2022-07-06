Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
Наши женщины - самые лучшие.
Жизнь Алеси Воротник круто изменилась за последние годы.
Девушка была успешной балериной Национального академического театра оперы и балета.
Однако, три года назад случилось страшное - ее муж погиб на Востоке Украины.
А сейчас наступил черед и самой Алеси взять в руки оружие.
В первые дни войны женщина записалась в киевскую тероборону и была в столице все время попытки штурма города.
Параллельно, насколько позволяла загруженность, Алеся помогала в эвакуации мирных жителей.
Только сейчас балерина решила, что наступило время вспомнить и об основном роде деятельности.
Однако, тренировки женщина не оставила и в любой момент готова снова взять в руки АК-47.
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