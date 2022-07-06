Актеры 95 квартала сделали патриотические тату - ФОТО
Евгений Кошевой и его жена Ксения набили патриотические татуировки
фото из свободных источников
Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и его жена Ксения набили патриотические татуировки.
Фото тату актеры выложили в Инстаграм.
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На левой руке актера - строка из песни Скрябина "Бандерштатівські коломийки" - "той, хто любить Україну, має бути з нами". А на правой - "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".
Жена Кошевого также сделала две татуировки.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.07.2022 в 19:48
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