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Актеры 95 квартала сделали патриотические тату - ФОТО

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Евгений Кошевой и его жена Ксения набили патриотические татуировки

Актеры 95 квартала сделали патриотические тату - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и его жена Ксения набили патриотические татуировки.

Фото тату актеры выложили в Инстаграм.

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На левой руке актера - строка из песни Скрябина "Бандерштатівські коломийки" - "той, хто любить Україну, має бути з нами". А на правой - "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Жена Кошевого также сделала две татуировки.

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.07.2022 в 19:48
Одні люди роблять патріотичні вчинки. Хто боїться --- патріотичні тату.
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