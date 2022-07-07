Елена Зеленская стала лицом нового выпуска журнала Time. ФОТО

Американский журнал Time уже давно имеет репутацию одного из самых авторитетных медиа в мире.

Попасть на его обложку - это достижение для любого человека, чем бы он не занимался.

Героем нового выпуска стала Елена Зеленская.

Также первой леди Украины посвящена статья , в которой женщина рассказывает о борьбе за психологическое здоровье нации во время войны.

Статья носит название Her private war ("Ее личная война").