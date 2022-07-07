Елена Зеленская стала лицом нового выпуска журнала Time. ФОТО
Первая леди борется за психологическое здоровье.
instagram.com/olenazelenska_official
Американский журнал Time уже давно имеет репутацию одного из самых авторитетных медиа в мире.
Попасть на его обложку - это достижение для любого человека, чем бы он не занимался.
Героем нового выпуска стала Елена Зеленская.
Также первой леди Украины посвящена
Статья носит название Her private war ("Ее личная война").
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