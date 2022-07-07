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Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова

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Девушка была на службе три дня.

Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова

t.me/Tsaplienko

UA-Футбол
Новина українською

Талита ду Валье - известная бразильская модель и актриса, которая позже занялась юриспруденцией и стала зоозащитницей.

Последние годы женщина и вовсе провела в роли снайперши, сражаясь в составе курдских сил пешмерга в Ираке против ИГИЛ.

Сейчас же она присоединилась к ВСУ в борьбе против куда более страшных террористов.

К сожалению, эта битва стала для нее последней.

Как сообщают родственники Талиты, женщина погибла во время обстрела Харькова.

Ду Валье помогала мирным жителям эвакуироваться и оказалась закрыта в горящем бункере, где и скончалась от удушья.

В рядах ВСУ Талита числилась всего три дня.

Однако, некоторым диктаторам стоит задуматься - бункеры не всегда спасают от страшной смерти.

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В статье: война с Россией
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