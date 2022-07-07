Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
Девушка была на службе три дня.
t.me/Tsaplienko
Талита ду Валье - известная бразильская модель и актриса, которая позже занялась юриспруденцией и стала зоозащитницей.
Последние годы женщина и вовсе провела в роли снайперши, сражаясь в составе курдских сил пешмерга в Ираке против ИГИЛ.
Сейчас же она присоединилась к ВСУ в борьбе против куда более страшных террористов.
К сожалению, эта битва стала для нее последней.
Как сообщают родственники Талиты, женщина погибла во время обстрела Харькова.
Ду Валье помогала мирным жителям эвакуироваться и оказалась закрыта в горящем бункере, где и скончалась от удушья.
В рядах ВСУ Талита числилась всего три дня.
Однако, некоторым диктаторам стоит задуматься - бункеры не всегда спасают от страшной смерти.
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