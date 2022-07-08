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Тестер зашкалил: в Луцке поймали водителя с рекордным количеством промилле

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Такое количество алкоголя в крови может быть смертельным для человека

Тестер зашкалил: в Луцке поймали водителя с рекордным количеством промилле

фото из свободных источников

Новина українською

В Луцке патрульные остановили пьяного мужчину на Mercedes с поразительной дозой алкоголя в крови.

Случай произошел в микрорайоне ЛПЗ. Патрульных сообщили о мужчине, который в очень нетрезвом состоянии управлял автомобилем, сообщили в местной полиции.

После того, как патрульные прибыли на место и получили приметы мужчины от очевидцев, они осмотрели водителя и его автомобиль.

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После того, как мужчина подул в драгер, прибор "показал в небо" – количество промилле в крови 37-летнего мужчины превышало предел алкотестера.

Результат показал 5 промилле, что в 25 раз превышает норму, однако эта цифра была еще больше.

Следует отметить, что такое количество алкоголя в крови может быть смертельным для человека.

К счастью, от действий мужчины никто не пострадал, полиция выписала ему административный протокол за управление в состоянии опьянения.

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