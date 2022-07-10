На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО

Вчера на россии состоялся матч за футбольный Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком".

О самом мероприятии не было бы смысла говорить, если бы не одно "но".

По какому-то странному стечению осбтоятельств, выступить на открытии данного матча пригласили группу "Би-2".

Стадион в Санкт-Петербурге встретил музыкантов криками "Пошли вон, твари!".

Причина - ранее коллектив выразил поддержку жителям Украины.

В ответ получил такую реакцию от россиян.

А вы до сих пор верите, что это все путин, а простые люди не при чем?