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На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО

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(3 голосов)

Это все путин?

На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО

Флаг

UA-Футбол
Новина українською

Вчера на россии состоялся матч за футбольный Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком".

О самом мероприятии не было бы смысла говорить, если бы не одно "но".

По какому-то странному стечению осбтоятельств, выступить на открытии данного матча пригласили группу "Би-2".

Стадион в Санкт-Петербурге встретил музыкантов криками "Пошли вон, твари!".

Причина - ранее коллектив выразил поддержку жителям Украины.

В ответ получил такую реакцию от россиян.

А вы до сих пор верите, что это все путин, а простые люди не при чем?

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В статье: война с Россией
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Комментарии (7)
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Dr. House (Поділля)
10.07.2022 в 12:29
Ці Бі-2 колись разом співали і турне давали із цією підараскою чічеріною...
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старий фан (Рівне)
10.07.2022 в 12:24
Причина, що БІ-2 вийшли у розах Спартака, і це у пітері на стадіоні зєніта. Ось так робляться неякісні матеріали.
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zloyded (Киев)
10.07.2022 в 12:20
Недонація потвор, вбивць, терористів!
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
10.07.2022 в 12:04
Дикі люди! Коли в розвинутих країнах все спрямовується на благо людини, ці недоразвинуті орки і далі хворіють імперією! Мабуть ця мисля їх зігріває у люті морози в дворовому сральнику!
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+1
0
Dr. House (Поділля)
10.07.2022 в 12:24
Дядьку, все вірно говорите, підтримую. Але особисто до Вас як до фаната Барси одне питаннячко: прагнення Каталунії на від'єднання від Іспанії - це сепаратизм чи ні?
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.07.2022 в 11:37
Відправте це відео Луческу.
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0
-1
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zloyded (Киев)
10.07.2022 в 12:21
Довго думав? Випей йоду!
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0
0

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