На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
Это все путин?
Флаг
Вчера на россии состоялся матч за футбольный Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком".
О самом мероприятии не было бы смысла говорить, если бы не одно "но".
По какому-то странному стечению осбтоятельств, выступить на открытии данного матча пригласили группу "Би-2".
Стадион в Санкт-Петербурге встретил музыкантов криками "Пошли вон, твари!".
Причина - ранее коллектив выразил поддержку жителям Украины.
В ответ получил такую реакцию от россиян.
А вы до сих пор верите, что это все путин, а простые люди не при чем?
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Комментарии (7)
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Dr. House (Поділля)
10.07.2022 в 12:29
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старий фан (Рівне)
10.07.2022 в 12:24
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zloyded (Киев)
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Spokoyno (Київ)
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Dr. House (Поділля)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.07.2022 в 11:37
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zloyded (Киев)
10.07.2022 в 12:21
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