F*ck putin! F*ck war! Суперпопулярная группа Maneskin мощно выступила на концерте в Риме. ВИДЕО

Вчера свою поддержку Украине и украинцам высказали легендарные Coldplay на концерте в Варшаве.

Сегодня к ним присоединились другие рокеры - победители Евровидения-2021 Maneskin.

Во время выступления в Риме, музыканты мощно изложили свою позицию.

"Fuck putin! Fuck war! Уходите отсюда все, кто против того, что я сейчас озвучил", - сказал вокалист Дамиано.