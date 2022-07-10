F*ck putin! F*ck war! Суперпопулярная группа Maneskin мощно выступила на концерте в Риме. ВИДЕО
Ни добавить, ни убавить.
instagram.com/maneskinofficial
Вчера свою поддержку Украине и украинцам высказали легендарные Coldplay на концерте в Варшаве.
Сегодня к ним присоединились другие рокеры - победители Евровидения-2021 Maneskin.
Во время выступления в Риме, музыканты мощно изложили свою позицию.
"Fuck putin! Fuck war! Уходите отсюда все, кто против того, что я сейчас озвучил", - сказал вокалист Дамиано.
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