Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
Грустно.
instagram.com/francescototti
Франческо Тотти закончил карьеру с прозвищем "Король Рима", с которым не могли спорить даже болельщики "Лацио".
Как и у любого короля, у Ческо была королева, достойная своего титула.
Именно так начинался
Вчера же стало известно, что Франческо Тотти и Илари Блази подают на развод.
Конечно же, в обществе эта новость стала очень громкой бомбой.
По своему статусу Тотти и Блази были как никто близки к культовости Дэвида и Виктории Бекхэм (а для Италии - даже больше).
Именно ей посвящен знаменитый жест во время празднования голов Ческо, когда он клал палец в рот.
"Многие думали, что палец во рту – намек на детей. Потом дети родились, и говорили, что я передаю им привет. Но это – для Илари
Когда Илари сосредоточена, она кладет палец в рот. Она даже не замечает этого. Повторяя ее жест после каждого гола, я признаюсь в любви женщине, изменившей мою жизнь. Увидев ее по телевизору, я потерял речь. До сих пор люблю ее так же, как в первый день", - приводит старую цитату Тотти известный журналист Юрий Шевченко в telegram-канале "ДжанлукаЛападула".
Стоит отметить, что вчера стало известно, что
Баллак и Тотти родились в один год с разницей в один день - 26 и 27 сентября 1976 года.
Теперь с разницей в один лдень появляются шокирующие новости из их семейной жизни.
Так пожелаем здоровья и семейного счастья Андрею Шевченко, который родился 29 сентября 1976 года.
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