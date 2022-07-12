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Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО

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(1 голосов)

Грустно.

Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО

instagram.com/francescototti

UA-Футбол
Новина українською

Франческо Тотти закончил карьеру с прозвищем "Король Рима", с которым не могли спорить даже болельщики "Лацио".

Как и у любого короля, у Ческо была королева, достойная своего титула.

Именно так начинался наш материал про "королевскую" чету легендарного итальянского города в 2019-м году.

Вчера же стало известно, что Франческо Тотти и Илари Блази подают на развод.

Конечно же, в обществе эта новость стала очень громкой бомбой.

По своему статусу Тотти и Блази были как никто близки к культовости Дэвида и Виктории Бекхэм (а для Италии - даже больше).

Именно ей посвящен знаменитый жест во время празднования голов Ческо, когда он клал палец в рот.

"Многие думали, что палец во рту – намек на детей. Потом дети родились, и говорили, что я передаю им привет. Но это – для Илари

Когда Илари сосредоточена, она кладет палец в рот. Она даже не замечает этого. Повторяя ее жест после каждого гола, я признаюсь в любви женщине, изменившей мою жизнь. Увидев ее по телевизору, я потерял речь. До сих пор люблю ее так же, как в первый день", - приводит старую цитату Тотти известный журналист Юрий Шевченко в telegram-канале "ДжанлукаЛападула".

Стоит отметить, что вчера стало известно, что Михаэль Баллак начал роман с 21-летней подругой его сына, который погиб год назад.

Баллак и Тотти родились в один год с разницей в один день - 26 и 27 сентября 1976 года.

Теперь с разницей в один лдень появляются шокирующие новости из их семейной жизни.

Так пожелаем здоровья и семейного счастья Андрею Шевченко, который родился 29 сентября 1976 года.

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В статье: Франческо Тотти вТренде
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Комментарии (1)
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Tasha19
12.07.2022 в 10:55
Яскрава пара, шкода.
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